Nagelsmann beschwert sich vor Schalke-Gastspiel über Rückreise aus London

Nach dem überzeugenden 1:0-Sieg im Achtelfinalhinspiel der Champions League bei Tottenham Hotspur reist RB Leipzig mit breiter Brust zum Samstagabendspiel (18.30 Uhr) beim FC Schalke 04. Ein Schlüssel ist für Trainer Julian Nagelsmann eine solide Verteidigung, nachdem seine Elf zuletzt dreimal in Folge kein Gegentor hinnehmen musste. „Wenn wir zu null spielen, dann ist die Wahscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass wir gewinnen“, sagte der 32-Jährige. „Wir sind immer in der Lage, Tore zu schießen.“ Ob Konrad Laimer drei Tage nach dem verdienten Sieg im Londoner Norden gegen den Tabellensechsten auf dem Feld stehen wird, ist noch offen. Der Österreicher hatte sich bei einem Foul von Gegenspieler Ben Davies, das zum spielentscheidenden Elfmeter durch Timo Werner führte, an der Schulter verletzt. Wenig später musste er ausgewechselt werden. Bei einer MRT-Untersuchung in Leipzig stellte sich heraus, dass sich der Mittelfeldspieler lediglich eine Schulterprellung zugezogen hat. Am Freitag setzte er im Training aus und ließ sich stattdessen an der lädierten Stelle behandeln. „Das Schmerzbild muss so sein, dass er es aushält“, sagte Nagelsmann. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Österreicher durchbeißt, ist hoch.

DURCHKLICKEN: Die bisherigen Duelle zwischen RB und Schalke 03. Dezember 2016: Der 2:1 (1:1)-Sieg gegen den FC Schalke 04 ist ein hartes Stück Arbeit, mit jeder Menge Turbulenzen und etwas Glück. Doch am Ende tütet RB den achten Sieg in Serie ein, für die Königsblauen hingegen reißt eine Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage. ©

Anzeige

Nagelsmann: „Fünf Uhr im Bett zu sein, ist für die Spieler beschissen“

Ansonsten sind bis auf die Langzeitverletzten Ibrahmima Konaté, Willy Orban und Kevin Kampl alle Mann an Bord – wenn auch nach der verzögerten Abreise aus London womöglich noch mit einem kleinen Schlafdefizit. Die Maschine landete erst gegen vier Uhr in Leipzig. „Fünf Uhr im Bett zu sein, ist für die Spieler beschissen“, meckerte der Coach, der am Donnerstag selbst schon 8.30 Uhr wieder im Büro saß. „Es ist zum wiederholten Mal, dass es in der Champions League so nicht funktioniert.“ Für die Zukunft kündigte er an, die Rückflüge anders zu organisieren.

Hinspiel-Pleite genau analysiert