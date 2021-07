Nach Bayern-Pleite beim Nagelsmann-Start: So liefen seine Debüts in Hoffenheim und in Leipzig

Julian Nagelsmanns erstes Spiel mit dem FC Bayern war nicht von Erfolg gekrönt. Gegen den 1. FC Köln verlor der deutsche Rekordmeister mit dem neuen Trainer an der Seitenlinie in Villingen-Schwenningen mit 2:3. Unmittelbar nach der Europameisterschaft und ohne viele Stars war der Vergleich der beiden Bundesligisten jedoch ein Duell mit wenig Aussagekraft. Während bei den Bayern der Großteil der designierten Startformation noch Urlaub macht, konnte Kölns neuer Trainer Steffen Baumgart aus den Vollen schöpfen. Anzeige Bei Bayern ergab sich indes die Chance für viele Youngster. Unter anderem lief der 17 Jahre alte Lucas Copado – der Neffe von Sportvorstand Hasan Salihamidzic – erstmals für die FCB-Profis auf. Während der junge Angreifer durchaus auf sich aufmerksam machen konnte, präsentierte sich die Defensive um Königstransfer Dayot Upamecano noch nicht sattelfest. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber: Der Fehlstart im Test heißt noch nichts für den Saison-Start. Der SPORTBUZZER zeigt, wie es für Nagelsmann in seinen ersten Spielen bei seinen bisherigen Trainer-Stationen in Hoffenheim und Leipzig lief.

TSG Hoffenheim Bei der TSG Hoffenheim musste Nagelsmann direkt den Sprung ins kalte Wasser wagen. Zur Erinnerung: Die Kraichgauer übernahm er im Februar 2016 auf Tabellen-Rang 17, nachdem Huub Stevens zurückgetreten war. Am Ende der Saison stand der Klassenerhalt. Die erste Partie bestritt er mit der TSG nur drei Tage nach seiner Amtsübernahme am 13. Februar 2016 gegen Werder Bremen. Im Weserstadion erlebte der damals 28-Jährige ein 1:1 seiner Mannschaft, das ihn zum bisher jüngsten Cheftrainer an der Bundesliga-Seitenlinie machte. Die kommenden Spiele verliefen durchwachsen: Zwei Siegen gegen Mainz und Augsburg standen zwei Niederlagen gegen Dortmund und Stuttgart gegenüber. Die ersten fünf Spiele bei der TSG: Bundesliga: Werder Bremen – TSG Hoffenheim 1:1 (1:1)

Bundesliga: TSG Hoffenheim – FSV Mainz 05 3:2 (1:1)

Bundesliga: Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim 3:1 (0:1)

Bundesliga: TSG Hoffenheim – FC Augsburg 2:1 (1:1)

Bundesliga: VfB Stuttgart – TSG Hoffenheim 5:1 (2:0)