Nagelsmann entdeckt bei RB Leipzig neue Vorlieben: "Männlich verteidigen hat seinen Reiz"

Leipzig. In der Bundesliga ist RB Leipzig das Team, dass bislang die wenigsten Gegentore kassiert hat. Das liegt natürlich an Keeper Peter Gulacsi, er ist dafür aber bei weitem nicht allein verantwortlich. Die Defensive der Roten Bullen steht stabil, kann dabei nicht nur gut verteidigen, sondern sich auch offensiv in Szene setzen. Denn in keinem Bundesligateam haben mehr Abwehrspieler Tore erzielt als in dem von Coach Julian Nagelsmann. Sechs von acht RB-Verteidigern haben sich bis dato in die Torschützenliste eingetragen.

Anzeige