Nagelsmann zum FC Bayern? Für RB Leipzig eine "Bankrotterklärung mit wehender weißer Flagge"

Leipzig. Die letzten zwei, drei Transferperioden der Bayern sind gelinde gesagt suboptimal verlaufen, ein diesbezügliches Versäumnis reparieren die Rekordmeister mit Sommer-Neuzugang Dayot Upamecano . RB verliert seinen besten Abwehrspieler, die Bayern lösen ihr Schnelligkeitsproblem in der Abwehr auf Jahre hinweg.

Das Gesicht von RB Leipzig

Eben jene Bayern haben es geschafft, einen ausgesprochen friedfertigen Mann wie Hansi Flick zu vergraulen. Sehenden Auges oder fahrlässiger Weise, vielleicht ein Mittelding. Diese XXL-Baustelle wollen sie mit Julian Nagelsmann schließen. Bayern-Denke: „Wer den besten Abwehrspieler der Bundesliga bekommt, kriegt auch den besten Trainer der Bundesliga. Wir machen uns unbesiegbar und stutzen den aufmüpfigen Leipzigern die Schwingen. Haben wir immer so gehalten. Mia san mia!"

Dass Upamecano zu den Bayern geht, war nicht zu verhindern. Der junge Mann hat eine Ausstiegsklausel, hinterlässt in Leipzig bleibenden Eindruck und runde 40 Millionen Euro. Der Weggang von Julian Nagelsmann ist zu verhindern und muss verhindert werden. Nagelsmann ist ein Genie, macht Spieler, Mannschaftsteile, Teams besser. Noch dazu ist er ein wunderbares Aushängeschild und das Gesicht von RB Leipzig. Jung, dynamisch, selbstbewusst, eloquent.

Dass Nagelsmann bei einer Bayern-Offerte schwach werden und um Freigabe bitten könnte, war klar. Der Mann ist ehrgeizig, ungeduldig, hat als Kind in Bayern-Bettwäsche geschlafen. Doch es gibt keinen einzigen Grund, der RB dazu veranlassen könnte, diesem Ansinnen zu entsprechen. Der Profifußball ist weder Ponyhof noch Wunschkonzert. RB hat ein Jahr auf ihn gewartet, trotzdem fünf Millionen Euro nach Hoffenheim überwiesen und mit dem Gottbegnadeten Handelseinigkeit über einen fantastisch dotierten Vier-Jahres-Vertrag bis 2023 erzielt. Ohne Ausstiegsklausel.

Fatales Zeichen

Dass RB die hausgemachten Bayern-Probleme löst und d e n Unterschiedstrainer schlechthin an die Isar schickt, würde einer Bankrotterklärung mit wehender weißer Flagge gleichen. Der Abstand zwischen RB und Bayern war noch nie so klein wie aktuell, die Chance auf einen Leipziger Titel 2022 ist real. Wenn die Bayern bei RB abblitzen, muss der FCB auf der wichtigsten Position eines jeden Clubs, der des Cheftrainers, mit einer B-Lösung in die Saison gehen. Weshalb sollten die Roten Bullen den Bayern die 1a-Lösung schicken? Und selbst 50 oder mehr Millionen Euro Ablöse würden den Flurschaden nicht ansatzweise beheben.