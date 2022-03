Für Nagelsmann, die Finanzen und Co: Das würde ein Champions-League-Aus des FC Bayern bedeuten

Das letzte Aus des FC Bayern in einem Champions-League-Achtelfinale? Im Frühjahr 2019 scheiterten die Münchner ebenfalls nach einem Remis im Hinspiel. Damals waren die Rahmenbedingungen jedoch ganz andere als vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen RB Salzburg am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime live). Unter Trainer Niko Kovac hatten die Bayern vor drei Jahren ein achtbares 0:0 beim FC Liverpool an der Anfield Road erkämpft, wähnten sich für das Rückspiel in der Allianz Arena in einer guten, machbaren Ausgangsposition. Doch dann setzte es gegen das Team von Trainer Jürgen Klopp eine 1:3-Niederlage. Einziger, winziger Trost für die Bayern: Am Ende der Saison standen die Reds als Champions-League-Sieger fest. Anzeige

Unwahrscheinlich, dass der österreichische Serienmeister nach einem möglichen Coup gegen die Bayern bis zum Königsklassen-Triumph weitermacht. Umgekehrt stellt sich die Frage, was der sportliche Super-Gau für den deutschen Serienmeister (neun Titel, bald wohl zehn in Folge) bedeuten würde. Eine Auflistung.

Für Trainer Julian Nagelsmann "Wenn es nicht positiv ausgeht", wusste Nagelsmann, "ist es keine besondere Saison." Defensiv formuliert. Die Premieren-Spielzeit des neuen Trainers würde als verlorene in die Geschichte eingehen – mit dem möglichen K.o. gegen Salzburg und dem 0:5-Debakel in der zweiten Pokalrunde bei Borussia Mönchengladbach als Tiefpunkte. Zwar könnte Nagelsmann mit der Meisterschaft seinen ersten richtigen Titel (nach dem Supercup vor Saisonbeginn) im Profigeschäft gewinnen, dennoch wäre es "nur" der zehnte nationale Titel hintereinander. Und die Schale wird in München von jedem Coach erwartet. Am Abschneiden in der Champions League wird er wahre Erfolg eines Trainers gemessen. Bei einem Achtelfinal-Aus gegen Underdog Salzburg würde Nagelsmann bereits in seiner ersten von fünf vertraglich vereinbarten Jahren an der Säbener Straße einen dicken Kratzer in seiner Vita erleiden.

Für die Finanzen Allein der Einzug ins Viertelfinale wird von der UEFA mit einer Prämie in Höhe von 10,6 Millionen Euro honoriert. Dazu kämen weitere Millionenbeträge aus dem sogenannten Marktpool, dessen exakte Summe erst am Saisonende feststeht, sowie Zuschauereinnahmen, die allerdings in Pandemie-Zeiten mit reduzierten Stadionkapazitäten geringer ausfallen. Mit dem Triumph in der Königsklasse 2020 durch den 1:0-Finalerfolg von Lissabon gegen Paris St. Germain hatten die Bayern trotz der Pandemie-Bedingungen insgesamt rund 130 Millionen Euro verdient. Ein Aus gegen Salzburg wäre nicht nur sportlich fatal, sondern wirtschaftlich enorm schmerzhaft.

Für Transfers Niklas Süle (zu Borussia Dortmund) und Corentin Tolisso (Zukunft offen) sind die beiden nächsten Spieler, die den FC Bayern nach Vertragsende ablösefrei verlassen. Wie 2021 David Alaba. Also schielt man selbst beim deutschen Branchenprimus nach ablösefreien Neuzugängen wie etwa Verteidiger Matthias Ginter. Er wäre die Variante Nummer sicher, weil der Gladbacher (46 Länderspiele) die Bundesliga bestens kennt und flexibel einsetzbar ist. Doch die eigentlichen Wunschkandidaten Antonio Rüdiger (FC Chelsea) und sein Teamkollegen Andreas Christensen (der Wechsel zum FC Barcelona steht kurz bevor) sind gehaltsmäßig zu teuer. Bei einem Aus gegen Salzburg wäre selbst der finanzielle Spielraum bei der Verpflichtung von Talenten wie Ryan Gravenberch (19) von Ajax Amsterdam um einiges geringer. Die Niederländer verlangen für ihr Nachwuchstalent angeblich bis zu 30 Millionen Euro Ablöse.

Für auslaufende Verträge Schon die angestrebte Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry über 2023 hinaus ist für den FC Bayern ein finanzieller Kraftakt. Zudem erscheint es mittlerweile immer unwahrscheinlicher, dass Toptorjäger Robert Lewandowski seinen Vertrag, aktuell bis 2023 datiert, ausdehnt. Aus mehreren Gründen: Für den FIFA-Weltfußballer bietet sich diesen Sommer im Alter von 33 Jahren die letzte Chance, zu einem weiteren europäischen Top-Klub zu wechseln, sein Traumverein soll Real Madrid sein. Falls ihn die Bayern nicht vorzeitig gehen lassen (und damit auf eine zweistellige Ablösesumme verzichten) könnte Lewandowski 2023 ablösefrei wechseln. Außerdem verdient "Lewy" weit mehr als 15 Millionen Euro pro Jahr. Dass Torhüter und Kapitän Manuel Neuer sowie das bayerische Urgestein Thomas Müller jeweils über 2023 hinaus um ein, zwei Jahre verlängern, dürfte jedoch nur noch Formsache sein.

