Nagelsmann hebt RB Leipzig auf neues Niveau und macht Rangnick (fast) vergessen

Lissabon. Viel Luft zum Atmen lässt RB Leipzigs Julian Nagelsmann seinen Kritikern dieser Tage nicht. Mit dem souveränen 2:1 (0:0)-Sieg gegen Benfica Lissabon am Dienstagabend haben der 32-Jährige und sein Team den ohnehin bravourösen Saisonstart vergoldet und grüßen nach einem Unentschieden zwischen den Gruppengegnern St. Petersburg und Lyon wie schon in der Liga von der Tabellenspitze.

Wurde in der vergangenen Saison das ein oder andere Mal gezweifelt, ob die Verbindung Nagelsmann/RB funktionieren kann, wundert nach fünf Siegen aus den ersten sechs Pflichtspielen vor allem die Geschwindigkeit, in der die neue Maschine ins Laufen gekommen ist: "Er achtet aufs Detail, versucht die Jungs in ihren Schwächen weiterzuentwickeln, ohne die Stärken zu vernachlässigen. Das hat er in den letzten Wochen schon geschafft", schwärmte Sportdirektor Markus Krösche nach dem Spiel.

Diario de Noticias: „Es ist kein Zufall, dass dieses von Red Bull gesponserte Team Tabellenführer der Bundesliga ist. Das zeigte sich in der Art und Weise, wie sich die Elf auf dem Feld positionierte, immer drückte, Angriff auf Angriff folgen ließ und den Benfica-Spielern praktisch keinen Platz ließ."

Mannschaft wirkt reifer

Den vor der Saison noch über allem schwebenden Ralf Rangnick hat Nagelsmann binnen kürzester Zeit mit ebenso ansehnlichem wie erfolgreichem Angriffsfußball vorerst vergessen gemacht, auch wenn in der Start-Elf einmal mehr nur Spieler standen, die auch unter dem ehemaligen Sportdirektor und Trainer aufgelaufen sind. Vor allem mental scheint die Mannschaft aber bereits jetzt auf einem völlig anderen Niveau angekommen sein, wirkt quasi immun gegen Rückschläge: "Ich glaube, wenn man die Situation nach dem 2:1 sieht. Da hat die Mannschaft nicht den Kopf verloren, hat sich dagegen gestemmt. Das war nicht so einfach, dass man da nicht die Kontrolle verliert. Deswegen ist die Mannschaft schon ein Stück weiter, als sie es vielleicht vor zwei Jahren war."

Willi Orban (RB Leipzig): "Wenn du so ein intensives Spiel am Ende gewinnst, bist du natürlich glücklich. Wir hätten es aber souveräner gestalten können. In der ersten Hälfte war es relativ ausgeglichen. In der zweiten Hälfte legen wir einen dominanten Auftritt hin, haben es aber immer wieder verpasst, das Tor zu machen. Wir haben gute Situationen kreiert, eine gute Raumaufteilung gehabt. In so einer hitzigen Schlussphase musst du dann immer wach sein. "

In der ersten Champions-League-Saison der Geschichte war RB in einer ebenfalls ausgeglichenen Gruppe unter seinen Möglichkeiten geblieben und am Ende ausgeschieden. Dass sich die Geschichte wiederholt, scheint jedoch nach dem Auftaktsieg nur schwer vorstellbar: "Man kann das nicht vergleichen. Es war noch mal ein bisschen eine andere Mannschaft. Wir sind alle ein bisschen älter geworden, haben mehr Spiele auf dem Buckel, vor allem auch mehr Erstligaspiele auf hohem Niveau. Wir hatten die Bayern zu Gast und haben das bravourös gemeistert. Auch heute hat man gesehen, dass unsere Mannschaft auf dem Niveau langsam angekommen ist und mithalten kann", sagte Timo Werner nach der Partie.

Werner trifft und trifft

Der Doppelpacker kann unter Nagelsmann eine Quote von 1,17 Toren pro Spiel vorweisen und ist das Paradebeispiel für den nunmehr unbestreitbaren Sprung der Mannschaft, wie auch Krösche bestätigte: "Timo hat sich auch weiterentwickelt. Ich glaube auch, dass ihm die Vertragsverlängerung gut tut. Er hat eine gewisse Sicherheit, fühlt sich wohl. Ihm kommt auch die Art, wie Julian spielen lässt, noch etwas mehr zugute."

Nagelsmann selbst war nach seinem ersten persönlichen Champions-League-Erfolg sichtlich erleichtert: "Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Vor allem war es unglaublich wichtig, mit drei Punkten in die Champions League zu starten." Von einer gestärkten Favoritenrolle seiner Mannschaft wollte er trotz des von Spielern und Verantwortlichen unisono als "Big Points" bezeichneten Dreiers nichts wissen: "Wenn wir das nächste Spiel gewinnen, sieht es sehr gut aus. Sollten wir nicht gewinnen, starten wir quasi wieder bei null. Nach dem ersten Spieltag sind alle vier Teams noch im Rennen.“ In der Champions League stehen nun zunächst die beiden Heimspiele gegen Lyon und Zenit an.

*Nagelsmann unnachgiebig *

Der Coach ließ es sich derweil auch mit dem traumhaften Saisonstart im Rücken nicht nehmen, die nächsten Entwicklungsschritte vorzugeben: "Benfica hat in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht, hat sich sehr gut aus unserem Pressing gelöst. Da hat man gesehen, dass wir immer an unsere Grenzen gehen müssen, um erfolgreich zu sein. Wir waren am Ende in zwei, drei Momenten auch ein Stück glücklicher."

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel in Lissabon Benfica Lissabon - RB Leipzig (1:2) ©

Und tatsächlich macht neben verbesserter Effizienz vor dem Tor und größerer Erfahrung auch das nötige Quäntchen einen Unterschied zu engen Spielen der vergangenen Jahre, wenngleich der erneut überragende Peter Gulacsi nichts von einem Deal mit Fortuna hält: "Wir waren geduldig, haben fast nichts zugelassen und die zwei Tore stark rausgespielt. Das ist auch Qualität, nicht nur Glück."

Bremen wartet

So oder so, mit der nun sechs Spiele ohne Niederlage andauernden Serie hat sich das Team weiteren Kredit erspielt, der vor allem für Nagelsmann Raum und Ruhe für die nächsten Schritte seiner Entwicklungsarbeit schafft und auf eine höchst erfolgreiche erste Saison bei den Roten Bullen hoffen lässt. Viel Zeit zum Entspannen bleibt dabei nicht. Am Mittwochvormittag geht es zunächst mit dem Flugzeug zurück nach Leipzig, bevor dann schon die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Samstag gegen Werder Bremen beginnt.

