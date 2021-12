Nagelsmann, Hütter, Kohfeldt und Co.: Die Bilanz der Bundesliga-Trainerwechsel nach der Hinrunde

Gleich acht Bundesliga-Vereine stellten im vergangenen Sommer neue Cheftrainer ein – darunter die ersten sechs der Abschluss-Tabelle der vergangenen Saison, also unter anderem auch Meister FC Bayern München und Pokalsieger Borussia Dortmund. Julian Nagelsmann, Marco Rose und Co. haben nun die Hinrunde in ihren neuen Ämtern hinter sich. Zwei der Vereine, die zu Saisonbeginn einen neuen Coach präsentiert hatten, haben inzwischen erneut einen Wechsel vollzogen. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), macht in der Winterpause den Check: In welchem Klub läuft es – und welcher neue Trainer hat noch Luft nach oben? Anzeige

Julian Nagelsmann (FC Bayern München) Die Vorschusslorbeeren waren groß, als Julian Nagelsmann seinen Dienst beim FC Bayern antrat: Kolportierte 25 Millionen Euro hatten es sich die Münchner kosten lassen, den 34-Jährigen von Vizemeister RB Leipzig loszueisen. Der Start von Nagelsmann, der sich mit dem Wechsel zum Rekordmeister einen Traum erfüllte, verlief holprig. In den Testspielen gelang dem FCB kein einziger Sieg. Als es dann aber um Punkte ging, waren die Bayern wie gewohnt voll da. Nach der Hinrunde ist von der vergleichsweise wackeligen Vorbereitung, die von der verzögerten Rückkehr der EM-Fahrer geprägt war, nichts mehr zu spüren. Der Branchenprimus, der zuletzt neunmal in Folge deutscher Meister wurde, ist zum 25. Mal Herbstmeister und steuert mit neun Punkten Vorsprung auf Widersacher Borussia Dortmund Titel Nummer zehn in Folge entgegen. Empfindlicher Schönheitsfehler: Der DFB-Pokal ist bereits futsch. In Runde zwei kamen die Münchener mit 0:5 bei Borussia Mönchengladbach unter die Räder.

Marco Rose (Borussia Dortmund) Es war die vielleicht brisanteste Trainer-Personalie zu Jahresbeginn: Mitte Februar bestätigte der BVB die Einigung mit dem damaligen Gladbach-Coach Marco Rose, der die Borussia vom Niederrhein dank einer Ausstiegsklausel im Sommer für 5 Millionen Euro verlassen durfte. In seinen zwei Jahren in Gladbach holte Rose im Schnitt insgesamt 1,61 Punkte, mit dem BVB sind es in 26 Spielen wettbewerbsübergreifend bislang 1,88. Eine große Baustelle ist für Rose die Defensive – 26 Gegentore ließen die Dortmunder in der Liga bereits zu. In der Bundesliga ist die Ausbeute der Schwarz-Gelben dennoch ordentlich, der Rückstand auf Tabellenführer Bayern beträgt gleichwohl bereits neun Punkte – auch wegen der unglücklichen 2:3-Niederlage im von umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen geprägten Gipfeltreffen mit den Münchenern. Enttäuschend dagegen das Abschneiden in der "Königsklasse", wo das Vorrunden-Aus nach einem 1:3 bei Sporting Lissabon vorzeitig fix war.

Gerardo Seoane (Bayer Leverkusen) Nach drei Meistertiteln in der Schweiz mit den Young Boys Bern wechselte Gerardo Seoane im Sommer erstmals in seiner Trainer-Karriere ins Ausland. Bei Bayer Leverkusen folgte er auf Interimscoach Hannes Wolf, der zu den Nachwuchs-Teams beim DFB zurückkehrte und bei Bayer nach der Trennung von Peter Bosz eingesprungen war. Die Hoffnung der Leverkusener Verantwortlichen auf attraktiven und zeitgleich erfolgreichen Fußball unter dem Schweizer erfüllt sich bislang weitgehend: Hinter den Bayern, dem BVB und dem Sensations-Dritten SC Freiburg überwintert die Werkself mit 28 Punkten auf dem vierten Platz und steuert damit auf Champions-League-Kurs. In der Europa League löste Bayern als vorzeitig feststehender Gruppensieger souverän das Achtelfinal-Ticket, kann sich also die prominent besetzte Zwischenrunde im Februar sparen.

Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt) Sportlich war Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg zwei Jahre überaus erfolgreich, führte die Niedersachsen gar in die Champions League. Doch schon lange gab es Berichte um vermeintliche atmosphärische Störungen zwischen dem Coach aus Österreich und VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Hinzu kam, dass Glasner ein klares Bekenntnis zu den "Wölfen" vermied, als es erste Gerüchte um einen möglichen Wechsel nach Frankfurt gab. Den vollzog der 47-Jährige dann tatsächlich. Ähnlich wie sein Vorgänger Hütter in Gladbach hatte auch Glasner bei der Eintracht jedoch zunächst Mühe. Erst mit dem 1:0 bei Royal Antwerp in der Europa League glückte den Hessen der erste Sieg unter Glasners Regie. Ein echtes Ausrufezeichen setzte Frankfurt drei Tage später mit dem 2:1 in München – für die Bayern die erste Pflichtspielniederlage unter Nagelsmann, für die Eintracht der erste Liga-Erfolg unter Glasner. Allmählich kamen die Hessen in Gang. Mit 27 Zählern sind sie auf Rang sechs – und damit abermals auf Europa-Kurs. In der Europa League qualifizierte sich Frankfurt als Gruppenerster direkt für das Achtelfinale.

Steffen Baumgart (1. FC Köln) Sportlich trat Steffen Baumgart, der vom Zweitligisten SC Paderborn nach Köln wechselte, zu Beginn dieser Saison vielleicht das schwierigste Trainer-Erbe der Bundesliga an. Unter Interimstrainer Friedhelm Funkel, der im April Markus Gisdol abgelöst hatte, sicherte der FC erst in der Relegation gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel den Klassenerhalt. Doch Baumgart, der für sein extrovertiertes Auftreten und eine offensive Spielphilosophie bekannt ist, gab einer oftmals verunsichert wirkenden Kölner Mannschaft nicht nur den Glauben an sich selbst zurück, sondern auch jede Menge Spielwitz mit. Torjäger Anthony Modeste, zwischenzeitlich in Dauer-Formkrise, spielt unter Baumgart wieder groß auf, erzielte zuletzt den 1:0-Siegtreffer gegen den VfB Stuttgart. (Zwischen-) Ergebnis nach einer Halbserie: Platz acht mit 25 Zählern. In der vergangenen Saison hatten die Domstädter zum Ende der Hinserie nur 15 Punkte ergattert.



Jesse Marsch/Domenico Tedesco (RB Leipzig) Als der Transfer von Julian Nagelsmann von RB Leipzig nach München feststand, galt Jesse Marsch schnell als einer der Top-Kandidaten für die Nachfolge. Schließlich trainierte der US-Amerikaner bis dato mit großem Erfolg den Leipziger Schwester-Klub RB Salzburg. Kein besonders überraschender, im RB-Kosmos aber folgerichtiger Schritt also, dass die Wahl der Leipzig-Bosse um Oliver Mintzlaff dann tatsächlich auf Marsch fiel. Allein: Der sportliche Durchbruch blieb aus. Auf Platz elf liegend und mit dem bereits sicheren Aus in der Champions League trennte sich RB Anfang Dezember von Marsch. Für wenige Tage übernahm sein Assistent Achim Beierlorzer das Kommando, ehe auch dieser nach der Verpflichtung des neuen Chefcoaches Domenico Tedesco freigestellt wurde. Der frühere Schalker startete mit mäßigen vier Punkten aus seinen ersten drei Partien.

Tayfun Korkut (Hertha BSC) Der ersehnte sportliche Aufschwung blieb beim Haupstadtklub einmal mehr aus. Ende November war die zweite Amtszeit von Klub-Ikone Pal Dardai als Chefcoach auf Tabellenplatz 14 beendet. Es übernahm Tayfun Korkut, der in der Bundesliga bereits Hannover 96, den VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen trainiert hatte. Korkut holte in seinen ersten vier Begegnungen auf der Hertha-Bank respektable Punkte, die "alte Dame" verbringt die Winterpause auf Platz elf. Mit dem 3:2-Erfolg gegen den in der zweiten Hälfte arg passiven BVB zum Jahresabschluss deutete die Hertha an, wozu das Team an guten Tagen in der Lage ist.