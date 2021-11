Nagelsmann reagiert auf JHV-Trubel: "Gab schon einfachere Zeitpunkte, um Bayern-Trainer zu werden"

Er ist seit dieser Saison Trainer des FC Bayern - und muss sich direkt mit vielen Baustellen abseits des Platzes beschäftigen: Julian Nagelsmann hat sich in der Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel gegen Arminia Bielefeld aber nicht von den jüngsten Turbulenzen bei der Jahreshauptversammlung ablenken lassen. "Man muss die Gedanken in seinem Kopf klar trennen", beteuerte Nagelsmann am Samstagabend kurz vor dem Beginn der Bundesliga-Partie zwischen dem Rekordmeister und den Ostwestfalen bei Sky. Er habe genügend Kapazität, sich um das Sportliche zu kümmern und habe sich "aufs Sportliche konzentriert".

Und trotzdem: Es gehöre dazu, "zu gewissen Themen Stellung zu beziehen", sagte Nagelsmann. Er habe auch den Anspruch an sich selbst, "da meine Meinung kundzutun", was er in Gesprächen mit den Vereinschefs der Bayern auch getan habe. "Wenn so etwas passiert, ist es meistens so, dass beide Seiten beteiligt sind", sagte Nagelsmann rückblickend auf die emotionalen Vorkommnisse bei der Jahreshauptversammlung, die insbesondere wegen der Auseinandersetzung um das Streitthema Katar-Sponsoring am Donnerstagabend mit Buhrufen und Fantumulten zu Ende gegangen war.

Am Ende sei die Entscheidung der Bayern-Führung bei diesem Thema "nicht meine Baustelle", so der Coach weiter. Nach der Veranstaltung habe Nagelsmann in der Geschäftsstelle des FCB mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstands-Boss Oliver Kahn über die JHV gesprochen.