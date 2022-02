Nagelsmann-Kritik nach knappen Bayern-Sieg gegen Leipzig: "Zu viel Risiko gespielt"

Drei Punkte geholt - aber das war ein hartes Stück Arbeit. Der FC Bayern München hat am Samstagabend RB Leipzig mit 3:2 besiegt und sich damit vorerst einen Vorsprung von neun Punkten auf Verfolger Borussia Dortmund in der Tabelle verschafft. Allerdings war es kein einfaches Unterfangen. Nach den Treffern von Thomas Müller (12.) und Robert Lewandowski (44.) kam RB durch André Silva (27.) und Christopher Nkunku (53.) jeweils zurück. Leipzigs Josko Gvardiol lenkte eine Hereingabe von Serge Gnabry zum Endergebnis ins Tor (58.). "Beide Mannschaften haben ein gutes, attraktives Spiel gezeigt. Insgesamt würde ich schon sagen, dass wir verdient gewonnen haben“, sagte Müller nach der Partie bei Sky.

Sein Trainer Julian Nagelsmann sah auch "ein interessantes Fußballspiel", bei dem auch "Unentschieden okay gewesen wäre". Dem Bayern-Coach haben aber auch ein paar Sachen missfallen. "Wir wollten in der ersten Halbzeit jeden Angriff zum Abschluss bringen, haben zu viele Risikopässe gespielt", so Nagelsmann. "Beide Teams hatten viele Chancen, zu viele eigentlich."