Nagelsmann lobt Aktion gegen Cyber-Mobbing - Auch RB Leipzigs Upamecano betroffen

Leipzig. Hassnachrichten im Netz gehören mittlerweile zum Alltag vieler Profi-Fußballer. In sozialen Medien beschimpfen Nutzer die Kicker oft nicht nur, sie bedrohen auch Spieler sowie nicht selten ebenfalls deren Angehörige. Nun haben einige Profis in Zusammenarbeit mit der Agentur „Sports 360" unter dem Hashtag #uniteagainsthate (dt. Vereint gegen Hass) in einem Video einige Beispiele solcher Hass-Nachrichten veröffentlicht.

Hass und Drohungen gegen die Familien

Unter ihnen ist auch RB Leipzigs Abwehrriese Dayot Upamecano. „Ich hoffe, du stirbst, du elender Afrikaner. Du Bastard“, heißt es in einem solchen Nutzer-Kommentar. In einem anderen wird die Mutter des Franzosen beleidigt. Auch anderen Spielern wird der Tod gewünscht, ihnen werden Beinbrüche angedroht, bei vielen weiten sich die Drohungen auf Familienmitglieder aus. So wird Kölns Torhüter Ron-Robert Zieler mitgeteilt, man wisse, wo seine Kinder zur Kita gehen. An Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten ist jedoch der Kommentar, in dem ein Social-Media-User ihm rät, er solle „den Enke“ machen und sich vor einen Zug werfen.

"Meinung ist okay, aber Hass ist keine Meinung" (Toni Kroos)

"Cyber-Mobbing ist kein Kavaliersdelikt" (Ron-Robert Zieler)

"Hass im Netz zu schüren ist kein Dummer-Jungen-Streich" (Volker Struth)



Wir unterstützen die Kampagne der Agentur "Sports 360" 🤝 #uniteagainsthate pic.twitter.com/odjPwyeAcG — Sky Sport (@SkySportDE) 25. Februar 2021

Auch Julian Nagelsmann sind solche Nachrichten nicht fremd, sagte der RB-Coach bei der Pressekonferenz vor dem Top-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr/Sky). „Ich hatte auch schon Berührungspunkte damit. Hin und wieder bekomme ich auch mal einen Brief, in dem skurrile Dinge oder Anfeindungen drinnen stehen. Die sind – um es vorsichtig auszudrücken – seltsam.“ Deshalb befürwortet er die Aktion. „Ich finde das Video gut, es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen."

Härteres Vorgehen gegen Cybermobbing

„Ich glaube, Cybermobbing hat in den vergangenen Jahren, vor allem durch das Großwerden der sozialen Medien, extrem an negativer Bedeutung gewonnen. Schaut man sich das Video an – da bin ich ehrlich, das ist erschreckend. Mehr kann ich dazu nicht sagen“, zeigte sich Nagelsmann fassungslos. „Es ist traurig, dass Menschen so miteinander umgehen, natürlich immer nur hinter dem Schutzschild der Anonymität. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dagegen vorzugehen.“