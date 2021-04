Nagelsmann-Nachfolger steht wohl fest: RB Leipzig offenbar vor Verpflichtung von Jesse Marsch

Marsch ist am Cottaweg bestens bekannt. In der Saison 2018/19 arbeitete er als Co-Trainer bei den Messestädtern. Sein Chef damals: Ralf Rangnick. Auch zuvor war er bereits im Red-Bull-Kosmos zu Hause, trainierte die Profis der New Yorker Dependance.

Marsch selbst hatte sich in der vergangenen Woche für einen Job in Leipzig ins Gespräch gebracht. In einem Sky-Interview sagte er auf die Frage nach seiner Zukunft: "Natürlich verstehe ich diesen Verein sehr gut. Wenn man mich fragt: Was ist die Vorstellung, was ist der beste Fit? Natürlich ist Leipzig eine Top-Idee." Die Messestädter waren allerdings zuletzt nicht einziger Interessent am Trainer Jesse Marsch. Auch Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur sollen ihre Fühler ausgestreckt haben.