Nagelsmann nimmt RB Leipzigs Neuzugang Tschauner genau unter die Lupe

Leipzig. Im Gebäude des RB -Trainingszentrums am Cottaweg bereiteten sich die Feldspieler am Mittwochvormittag noch auf die öffentliche Einheit vor, da stand das neu formierte Torwartteam mit Trainer Frederik Gößling schon längst auf dem Rasen.

Training RB Leipzig am 31. Juli 2019 mit dem Neuzugang im Tor Philipp Tschauner. © Das Training von RB Leipzig am 31. Juli 2019.

Gulacsi und Tschauner in bester Laune

In der zweiten Hälfte des Trainings ließ der 32-Jährige wie fast immer in der Vorbereitung zwei Mannschaften in einer Spielform auf verkürztem Feld gegeneinander antreten. Parallel dazu trainierte jeweils eine Kleingruppe direkte Torabschlüsse nach Flügelwechseln.

Adams mit individuellem Programm

Für die Roten Bullen war es die letzte öffentliche Einheit in dieser Woche. Am Samstag steht dann in der Red-Bull-Arena das Testspiel gegen den englischen Erstligisten Aston Villa an. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.