Nagelsmann reagiert auf Twitter-Wirbel um Angelino: "Mag ihn für solche Aktionen extrem"

Leipzig. "Natürlich werden wir das mit ihm besprechen. Dass das vielleicht nicht das Cleverste war, ist natürlich auch klar." So entspannt reagierte RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann am Samstagabend auf den Wirbel, den Angelino unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie gegen Borussia Mönchengladbach verursacht hatte . Gut möglich, dass der umjubelte 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand seinen Teil zur milden Reaktion beitrug.

Angelino, der Nimmermüde

Was war überhaupt passiert? Der 24-Jährige Dauerarbeiter der Messestädter stand überraschend weder in der Startelf noch überhaupt im Aufgebot für das Bundesliga-Topspiel. Grund laut RB: "leichte muskuläre Probleme". So postete es der Klub auf Twitter. Und wurde prompt mit einer Antwort des 24-Jährigen bedacht. Der twitterte seinerseits: "No muscle issue, I'm fit." Übersetzt: Keine Muskelverletzung, ich bin fit." Der Tweet des Profis blieb nicht unbemerkt, machte schnell die Runde, und war ebenso schnell wieder verschwunden. Angelino hatte ihn gelöscht.