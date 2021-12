Nagelsmann, Rose und Co.: Matthäus zieht Hinrunden-Bilanz für die Neu-Trainer der Bundesliga-Klubs

Das Trainer-Karussell in der Bundesliga drehte sich vor der Saison gewaltig. Insgesamt acht Mannschaften gingen mit neuen Übungsleitern in die neue Spielzeit - ein Novum in der Geschichte der deutschen Eliteliga. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus zog kurz vor dem Hinrunden-Abschluss in der Bild ein Zwischenfazit. Der nächste Meistertitel für den FC Bayern ist für ihn dabei schon nach der ersten Saisonhälfte eine ausgemachte Sache. "Neun Punkte Vorsprung, noch ein Heimspiel gegen Dortmund – ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen anderen Meister gibt", sagte der als Fußball-Experte tätige 60-Jährige der Bild am Sonntag.

