Nagelsmann vor Rückkehr auf die Trainerbank: Was sich bei den Bayern dadurch ändert

Die Onlinepressekonferenz am Montagnachmittag soll sein letzter (Video-)Gruß aus der Küche gewesen sein. Julian Nagelsmann wird die vier Wände der Familienwohnung am Chiemsee an diesem Dienstag erstmals wieder verlassen. Der erste Weg in Freiheit führt den Trainer des FC Bayern München zu einem Testlabor. Hier soll der entscheidende Durchbruch gelingen: ein negativer PCR-Test. Nachdem der 34-Jährige am Abend vor dem Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon (4:0) vor knapp zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat er drei Spiele aus seinem Zwangshomeoffice per Fernstudium coachen müssen. Anzeige

Nun sind die Symptome endgültig abgeklungen. "Mir geht es gut, es ist alles in Ordnung. Natürlich merkt man noch, dass ich etwas im Körper hatte. Es gibt aber nichts mehr, was mich abhält. Ich hoffe und davon gehe ich auch aus, dass der Test am Dienstag negativ ist, dann werde ich auch wieder live zu sehen sein“, kündigte Nagelsmann an. Seine Schnelltests seien schon seit vergangenem Sonntag negativ, laut dem Bayern-Trainer war "der letzte PCR-Test vor fünf Tagen schon grenzwertig“. Also nur leicht positiv. Die 14-tägige Quarantäne endet pünktlich zum Champions-League-Heimspiel gegen Benfica Lissabon an diesem Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime). Mit einem Sieg würde Bayern vorzeitig das Achtelfinale erreichen.

"Es war natürlich ungewohnt, aber richtig genervt war ich nicht. Es gibt deutlich schlimmere Schicksale im Leben, als mal 14 Tage zu Hause bleiben zu müssen“, meinte Nagelsmann, betonte jedoch: "Trotzdem war es in der Phase mit vier wichtigen Spielen natürlich komisch, du willst als Trainer dabei sein. Davor habe ich noch nie ein Spiel verpasst." Das Abschlusstraining am Montagvormittag leiteten noch seine Assistenten Dino Toppmöller und Xaver Zembrod. Nagelsmanns Plan für Dienstag: erst ins Labor, dann ab an die Säbener Straße. "Da stehen immer noch meine Koffer aus Lissabon. Dann muss ich mein Büro in Ordnung bringen, danach steht schon die Aktivierung und die Spieltagsbesprechung an. Es ist nicht viel Zeit, meine Freiheit auszukosten“, erklärte der Trainer, der sich wieder „sehr“ auf seinen gewohnten Arbeitsplatz in der Allianz-Arena und den "Genuss eines Champions-League-Spiels“ freue. "Es ist mir viel lieber, wenn ich wieder am Spielfeldrand stehe.“

Aber was ändert das für die Spieler? Was sind die Unterschiede beim Coaching in der Kabine und nicht mehr aus der Küche? Die Ansprache: Vor den letzten Spielen nahm Nagelsmann sich und seine (Ruck-)Rede in seinem multimedialen Analysezentrum auf und schickte sie rüber. Wenn es die Technik erlaubte, wurde er – wie vor dem 5:2 bei Union Berlin – vor der Abfahrt aus dem Hotel live per App (Microsoft Teams) zugeschaltet. Das schaffte eine gewisse Nähe trotz der räumlichen Distanz.