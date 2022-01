Ex-Nationalspieler Schweinsteiger lobt Bayern-Trainer Nagelsmann: "Hätte gerne mal unter ihm trainiert"

Der frühere Bundesliga-Profi und Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger hält sehr viel vom drei Jahre jüngeren Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern . "Er macht einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich. Er hat bei Leipzig bereits gezeigt, zu was er fähig ist. Ich glaube, er wird beim FC Bayern eine große Karriere hinlegen", sagte der Weltmeister von 2014 in einem Interview der Bild am Sonntag.

Auch bei der Nachwuchsentwicklung sieht Schweinsteiger in Nagelsmann einen kompetenten Trainer. "Jetzt hoffe ich, dass er den ein oder anderen Spieler aus der zweiten Mannschaft noch näher an die Profis bringt. Das wäre wichtig, um auch zukünftig Spieler zu haben, die die DNA des FC Bayern in sich tragen", so der 37 Jahre alte TV-Experte. Als Kandidaten sieht er etwa den bisher jüngsten Debütanten der Bayern-Geschichte, Paul Wanner. Der 16-Jährige hatte unter Nagelsmann inder Bundesliga zuletzt zwei Kurzeinsätze feiern dürfen. "Man muss diesen Jungs eben auch Spielminuten und Vertrauen geben. Das kann Julian Nagelsmann", glaubt Schweinsteiger.