Nagelsmann stellt RB Leipzigs Neuzugang Angelino Einsatz in Aussicht

Leipzig. RB Leipzigs Winterneuzugang Dani Olmo (21) feierte am Samstag beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach sein Debüt. Linksverteidiger Angelino wurde erst am Freitag von Manchester City verpflichtet und kam noch nicht zum Einsatz. Das könnte sich am Dienstag (18.30 Uhr) in der dritten Runde des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt ändern. Einem der beiden Spanier stellt RB-Coach Julian Nagelsmann einen Einsatz von Beginn an in Aussicht. Es sei auch im Bereich des Möglichen, dass beide spielen, sagte der 32-Jährige. „Dass keiner spielt – glaube ich – Stand heute nicht.“

Angelino (23) hatte am Sonntag erstmal am Teamtraining teilgenommen und laut Nagelsmann „gut trainiert“. Bedenken den variabal einsetzbaren Defensivmann ins kalte Wasser zu werden, hat der Fußball-Lehrer offenbar nicht. „Angel kommt von einem der besten Trainer der Welt. Der wird ihm auch was auf den Weg mitgegeben haben. Wenn er das macht, was der Pep ihm immer gesagt hat, dann wird er sehr viel richtig machen.“

Upamecano leicht angeschlagen

Dribbelkünstler Dani Olmo wurde beim 2:2 (0:2) gegen Mönchengladbach in der 69. Minute eingewechselt und hatte mit einigen sehenswerten Offensivaktionen, darunter ein Pfostenschuss, großen Anteil an der Aufholjagd in der zweiten Halbzeit. Der spanische U21-Europameister war vom kroatischen Spitzenclub Dinamo Zagreb in die Bundesliga gewechselt.

Aus dem Lazarett gab es wenig neues zu berichten. Innenverteidiger Dayot Upamecano konnte am Montag wegen einer Blessur am Sprunggelenk nicht trainieren, dürfte in Frankfurt aber dabei sein. Der Franzose war am Samstag umgeknickt. Für Stammtorhüter Peter Gulacsi wird wie schon in der ersten und zweite Runde des DFB-Pokals wieder Yvon Mvogo im Tor stehen. Der Schweizer, der RB am Ende der Saison wahrscheinlich verlassen wird, kommt damit zu seinem fünften Einsatz in der laufenden Saison.