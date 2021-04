RB Leipzig, Nagelsmann und der Wechsel zu Bayern: Vertrauen verspielt

Vielleicht auch deshalb warb Julian Nagelsmann in den vergangenen Tagen um Vertrauen. So erklärte RB Leipzigs Coach am 18. April auf die Frage eines Journalisten, ob es Neues in Sachen Wechsel zum FC Bayern München gäbe (das Thema köchelte nach einer Aussage von Lothar Matthäus schon ordentlich vor sich hin): „Es gibt keinen neuen Stand. Es gibt und gab keine Gespräche.“ Eine Woche später, am Sky-Mikrofon nach dem 2:0 gegen Stuttgart bekräftigte er noch einmal: „Es gibt keine neue Entwicklung.“ Das Ergebnis ist bekannt. Am Dienstag verkündeten RB und der Rekordmeister: Der 33-Jährige tauscht im Sommer Bundesliga-Fußball an der Pleiße gegen den an der Isar. So weit, so wenig überraschend.