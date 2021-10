Goretzka und Davies fehlen dem FC Bayern gegen Hoffenheim - keine weiteren Quarantäne-Fälle

Der FC Bayern München muss bei der Partie am Sonnabend gegen Hoffenheim erneut auf Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Linksverteidiger Alphonso Davies verzichten. Das Duo fehlte bereits am Mittwochabend bei der Champions-League-Partie des Rekordmeisters bei Benfica Lissabon (4:0). Goretzka leidet nach wie vor an einer Erkältung, Davies an Oberschenkelproblemen. Anzeige

"Er fühlt sich noch nicht hundertprozentig fit", sagte Julian Nagelsmann über Goretzka am Freitag. Der Trainer war wegen seines positiven Coronabefunds aus der häuslichen Isolation zu der offiziellen Pressekonferenz zugeschaltet. "Bei Phonzie", so Nagelsmann über Davies, "ist das Risiko zu groß." Der 20-Jährige war bei dem grandiosen 5:1-Sieg der Bayern in Leverkusen wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt worden. "Da gehen wir eher auf Mittwoch, dass er im Pokal gegen Gladbach spielen kann", erklärte Nagelsmann, dem sonst alle weiteren Profis zur Verfügung stehen.