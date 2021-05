Nagelsmann verabschiedet sich von RB Leipzig: "Bewusst entschieden, nicht zu emotional zu sein"

"Nicht selbstverständlich, was die Jungs alles abreißen"

„Trotzdem habe ich mich in der Heimkabine sehr wohl gefühlt. Auch wenn es immer einen Tick zu warm ist und die Luft sehr schlecht ist. Aber der Club kriegt dieses Problem in den Griff, sie arbeiten daran.“ In Zukunft werde er sicherlich gute Erinnerungen an die vielen Heimspiele – „und erst recht an die in diesem Jahr, in dem wir extrem erfolgreich zu Hause waren“ – haben. Den Erfolg – die beste Heimsaison und der zweite Tabellenplatz – durfte die Mannschaft dann im Trainingszentrum am Cottaweg feiern, wo sie zusammen, bis zum letzten Saisonspiel am 22. Mai in Quarantäne sind.