Nagelsmann verteidigt Werner: "Nicht richtig, dass er so an den Pranger gestellt wird"

Effenberg: Mitspieler „ein Stück weit im Stich“ gelassen

Zwar machte der 32-Jährige keinen Hehl daraus, dass er seinen Topscorer gern im Viertelfinale der Königsklasse in Lissabon dabei gehabt hätte. Das wäre theoretisch möglich gewesen, obwohl sein Vertrag bei den Londonern am 1. Juli beginnt. Aber er warb auch um Verständnis für Werners Sichtweise. Eine neue Stadt, ein fremdes Land, eine andere Sprache, dazu die Corona-Situation, die alle Planungen durcheinander gebracht hat. „Ich kann auch die Seite von Timo verstehen“, sagte Nagelsmann. „Da finde ich nicht, dass man aus 800 Kilometer Entfernung ständig bewerten sollte, was der Timo Werner für ein Mensch ist“.

Offenbar eine Anspielung auf kritische Aussagen im „Doppelpass“ von „Sport 1“. Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg hatte Werner am Sonntag in der Sendung in München vorgeworfen, seine Mitspieler „ein Stück weit im Stich“ gelassen zu haben. Er lasse zudem „eine große Möglichkeit liegen“, von der andere Spieler nur träumen können, polterte der 51-Jährige.