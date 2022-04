Davies-Einsatz, Verzicht auf Sané und Goretzka: Bayern-Trainer Nagelsmann erklärt die Aufstellung in Villarreal

Der FC Bayern will Kurs auf das Giganten-Duell mit dem FC Liverpool nehmen: Nachdem die Reds nach ihrem 3:1-Sieg über Benfica Lissabon vom Dienstag mit einem Bein im Champions-League-Halbfinale stehen, will der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend (live im SPORTBUZZER-Ticker) im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Villarreal nachlegen und sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in München in der kommenden Woche verschaffen. In der Runde der letzten vier würden dann Jürgen Klopp und Liverpool oder Benfica warten. Und Trainer Julian Nagelsmann überraschte in Villarreal mit seiner Aufstellung. Anzeige

Linksverteidiger Alphonso Davies steht nach auskurierter Herzmuskelentzündung erstmals seit Mitte Dezember gleich wieder in der Startelf. Am DAZN-Mikrofon erklärte Nagelsmann vor dem Spiel gegen den Europa-League-Sieger den Plan mit dem 21-Jährigen: Er setze auf Davies, "weil wir heute auch variabel sein wollen, was das Anlaufen betrifft und was das Spiel mit Ball betrifft. Wir versuchen verschiedene Ordnungen zu spielen." Man wolle damit auf die Stärke von Villarreal und Trainer Unai Emery reagieren, den der FCB-Trainer für "extrem variabel, was das taktische betrifft" hält.

Aufstellung fix: Die Startelf des FC Bayern gegen den FC Villarreal Manuel Neuer ©

Nagelsmann überraschte allerdings nicht nur mit der Entscheidung pro Davies: Auch dass Leroy Sané und Leon Goretza für Serge Gnabry und Jamal Musiala zunächst auf der Bank sitzen, ließ den ein oder anderen Fan der Münchener staunen. "Es gab ein, zwei Härtefälle – Leroy, Leon", so Nagelsmann, der erklärte: "Bei Leon ist es einfach so, dass wir belastungstechnisch schon ein bisschen aufpassen müssen. Dass wir ihn behutsam aufbauen, nach der langen Zeit, wo er nicht gespielt hat." Goretzka hatte nach Knie-Problemen am Samstag in Freiburg erstmals wieder in der Startelf gestanden.