Nagelsmann vor dem BVB-Spiel: "Als Spieler von RB Leipzig ist man einiges gewöhnt"

Leipzig. Nach zehn Pflichtspielen ohne Niederlage steht für RB Leipzig am Dienstagabend (20.30 Uhr) eine echte Härteprüfung an. Gegen Borussia Dortmund könnte der sächsische Tabellenführer nicht nur die Spitze verteidigen, sondern auch ein beeindruckendes Zeichen im Kampf um die Meisterschaft setzen. Ebenso wie die Roten Bullen im Oktober hat auch Lucien Favres Team im November eine Durststrecke erlebt.

Dass der BVB mittlerweile wieder Schwung aufgenommen hat, macht für RB-Trainer Julian Nagelsmann keinen großen Unterschied, wie er am Montag in einer Pressekonferenz verriet: "Ich nehme sie nicht groß anders war, als in der Phase, in der sie mal nicht gewonnen haben. Sie haben unglaubliches Tempo und Spielwitz in der Offensive. Sie haben eine klare Idee, unabhängig von Spielsystem. Sie können reagieren und sind extrem flexibel."