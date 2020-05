Nagelsmann wütet über „beschissenen Spielplan“ für RB Leipzig

Sichtlich angefressen trat RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann nach dem 2:2 (1:1) gegen Hertha BSC Berlin vor die Mikrofone. Aber es waren nicht nur der pomadige Auftritt seiner Mannschaft, die Fehler in der Defensive und die verschenkten Punkte, die den Trainer des Bundesliga -Tabellendritten erzürnten. Auch die Spielansetzung in der ersten Englischen Woche nach der Corona-Pause durch die DFL löste bei Nagelsmann Unverständnis aus.

Währen die Berliner zuletzt am Freitag beim 4:0 gegen Lokalrivale Union auf dem Rasen standen, kickte RB erst am Sonntagnachmittag in Mainz (5:0). Macht zwei Tage weniger zur Regeneration. „Das kann schon einen kleinen Ausschlag geben. Aber ich will jetzt kein Alibi suchen. Trotzdem, da bin ich jetzt ehrlich, verstehe ich die Spielansetzung nicht“, erklärte der 32-Jährige. „Es ist zum wiederholten Mal, dass wir einen richtig beschissenen Spielplan kriegen. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber ist halt so.“