Nagelsmann zur Einsatzzeit von RB Leipzigs Henrichs: "Ich entscheide, was für den Club das Beste ist"

Leipzig. Benjamin Henrichs war erst auf Leihbasis bei den Roten Bullen , wurde dann aber langfristig verpflichtet . Von der AS Monaco hat ihn der Leipziger Bundesligist für 15 Millionen Euro gekauft. Ab dem 1. Juli läuft sein Vertrag bis 2025. Bislang ist er allerdings nur zu wenig Einsätzen gekommen. Insgesamt 15 Mal stand er in der aktuellen Saison im RB-Trikot auf dem Rasen, konnte sich lediglich einen Scorerpunkt für eine Vorlage aufs Konto schreiben. Knieprobleme machten es für ihn unmöglich zu spielen.

U21-Nationaltrainer Kuntz will Henrichs bei Olympia

Stefan Kuntz, U-21-Nationaltrainer und verantwortlich für die deutsche Fußballmannschaft, die an den Olympischen Spielen teilnimmt, würde Henrichs gerne mitnehmen. „Ich plane ihn fest ein, wenn ihn Jogi nicht für die EM braucht“, so Kuntz im Bundesliga -Podcast des NDR. Er ließ ihm ausrichten, dass Henrichs auf mehr Spieleinsätze kommen soll, „damit ich ihn bedenkenlos für Olympia nominieren kann.“

"Muss sich an den Rhythmus gewöhnen"

Nur ist es kaum von Henrichs selbst abhängig, wie oft er für die Leipziger tatsächlich noch kicken wird. Denn Trainer Julian Nagelsmann sieht ihn noch nicht ganz in Top-Form. „Er ist schon auf dem richtigen Weg, braucht aber noch ein bisschen Zeit, weil er lange ausgefallen ist. Sein Körper muss sich an den Rhythmus gewöhnen.“ Schließlich dürfe man nicht vergessen, dass Henrichs auch in Monaco nicht viel gespielt habe. „In der Saison vor seinem Wechsel zu uns stand er auch nicht extrem gut im Futter, hat nicht immer trainiert und gespielt.“

Ihm den Spielrhythmus zu geben, dauere entsprechend, so der Bullen-Coach. „Wir haben weder in der Bundesliga noch im DFB-Pokal die Option, viel zu testen.“ Dafür habe er versucht, Henrichs die Zeit bei Elf-gegen-Elf-Spielen intern zu geben. „Die Einwechslungen in der Bundesliga waren zwar in Ordnung, man hat aber gesehen, dass er noch nicht voll da ist.“ Der Trainer versicherte allerdings, dass Henrichs dieses Jahr noch seine Chance bekommen werde, Rhythmus aufzubauen.