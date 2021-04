Nähe trotz Abstand: RB Leipzig setzt in der Pandemie auf Digitalisierung

Leipzig. Keine Fans im Stadion, kein öffentliches Training, noch nicht einmal die Möglichkeit, sich zum gemeinsamen Fußballschauen zu treffen: Die Pandemie setzt allen Menschen zu, die Fußballbegeisterten bilden da keine Ausnahme. RB Leipzigs Fans vermissen die Red-Bull-Arena, das Bier und die Bockwurst auf den Rängen, das Miteinander beim Torjubel und natürlich den Kontakt zu den Profis. Anzeige

Der Bundesligist wird deshalb notgedrungen zunehmend kreativ, lässt sich neue Sachen einfallen, um den Fans doch noch ein – unter Pandemiebedingungen – einigermaßen normales Fan-Dasein zu ermöglichen. In der aktuellen Lage ist das lediglich über digitale Wege und Angebote zu erreichen. „Der digitale Wandel findet derzeit, nicht zuletzt durch die Covid 19-Pandemie, in allen gesellschaftlichen Bereichen statt, und auch wir können und wollen uns dem als Fußballclub nicht verschließen“, so Oliver Mintzlaff, Vorsitzender der Geschäftsführung von RB. „Neben der enormen sportlichen Entwicklung der letzten Jahre möchten wir uns auch digital auf Top-Niveau aufstellen.“

Deshalb gehören bei den Messestädtern zum digitalen Wandel auch viele Inhalte, die sich an die Fans wenden. „Die Digitalisierung bietet uns viele Chancen, uns als Fußballverein in zahlreichen Facetten noch erlebbarer zu machen. So wollen wir mit Hilfe digitaler Medien für Fans und Partner einzigartige Mehrwerte und personalisierte Erlebnisse schaffen. Egal, ob im Stadion oder Zuhause, egal ob in Deutschland oder über Ländergrenzen hinweg“, erklärt Mintzlaff.

Fragen an die Profis

In den vergangenen Monaten ist das Angebot deshalb stetig gewachsen. Von einer virtuellen RBL-Fan-Videokonferenz, über Kurzinterviews mit Spielern, Videos vom Umbau der Red-Bull-Arena, Kopfballtraining mit Alexander Sørloth oder Schussgrundlagen mit Youngster Lazar Samardzic ist alles dabei. Auch Ankunft und Vertragsunterzeichnung von Neuzugang Brian Brobbey versuchte die Roten Bullen virtuell erlebbar zu machen.

🏗 🏟 Umbau Red Bull Arena – Baustellen-Tour Teil V 🏗 Neue Kioske, neue Fassade, neue Eindrücke! Wir waren wieder auf der Baustelle der Red Bull Arena unterwegs. Gepostet von RB Leipzig am Mittwoch, 10. Februar 2021

Auch der Kontakt der Fans zu einzelnen Kickern kann auf diesem Weg aufrecht erhalten werden. Beispielsweise konnten Anhänger der Roten Bullen kürzlich per Kurznachrichtendienst Twitter mit dem Hashtag #Ask… und dem dazugehörigen Namen Profis befragen. Zuletzt war Tyler Adams dran. Die Antworten fasste der Leipziger Bundesligist in einem Video zusammen. Die RB-Fans erfuhren so, dass die Mutter des US-Amerikaners ihn zum Fußball gebracht und zeitweise sogar gecoacht hat, wer sein Idol ist (Thierry Henry), was er am meisten vermisst (New York Pizza), wie sein Deutsch ist („ganz gut“) und welches deutsche Essen ihm am besten schmeckt (Schnitzel).

Rundgang durch die RBL-Akademie

Schon seit längerem üblich: RB gewährt über die sozialen Medien mit kurzen Videos aus den Einheiten sowie zahlreichen Fotos Einblicke ins Training. Schließlich sind die Übungen nicht mehr öffentlich. Nähe zu den Anhängern wollten die Leipziger zuletzt auch über das virtuelle Event rund um die „You can do anything“-Kampagne generieren, in der sich die RB-Stars den Traum vom Fliegen, Driften und Musik machen erfüllten und so auch ihre Unterstützer dazu motivieren wollten, weiterhin an ihre Träume zu glauben.

Ebenso nahm RB seine Fans auf einen Rundgang durch die RBL-Akademie mit. Dabei sprach Trainer Julian Nagelsmann in einem Live-Interview von der Nachwuchsarbeit bei den Roten Bullen, wie auch von seinem ganz eigenen, sehr früh geplatzten Traum, Profifußballer zu werden. Zudem gab es im virtuellen Kraftraum ein Training zum Mitmachen mit den RB-Athletiktrainern Daniel Behlau und Ruwen Faller sowie Ernährungstipps von Teamarzt Dr. Robert Percy Marshall.