Naldo macht sich "sehr große Sorgen" um Schalke und Werder – Reck: Trainer-Kritik "gehört zum Geschäft"

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Werder Bremen firmiert an diesem Wochenende unter dem Titel "Topspiel" - allerdings nur wegen der Ansetzung als Abschluss des Fußball-Samstags um 18.30 Uhr. In Sachen Tabellenstand könnte das Kräftemessen der beiden strauchelnden Traditionsklubs nicht weiter entfernt von einem Topspiel sein. Werder ist nach dem ersten Spieltag Tabellen-16., S04 sogar Letzter. Es droht wieder eine Krisensaison. Bei früheren Spielern beider Klubs schrillen mittlerweile längst die Alarmglocken.

Insbesondere in der Abwehr hat der vereinslose Oldie bei beiden Vereinen eklatante Schwächen ausgemacht. "Man sieht, dass Schalke und Werder so viele Lücken für den Gegner lassen. Es ist so leicht, sich eine Konterchance zu erarbeiten und auch das Toreschießen gegen die beiden Vereine ist zu einfach", sagte Naldo. "Meine Empfehlung: Erst kompakt in der Abwehr stehen und Selbstvertrauen bekommen. Und dann können sie vorne mehr riskieren." Es fehle "ein Leader, einer der deutliche Worte auf dem Platz austeilt. Einer, der sagt, wie es gemacht wird".