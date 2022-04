"Sieht erstklassig aus": Naldo glaubt an direkten Wiederaufstieg seiner Ex-Klubs Schalke 04 und Bremen

Vor dem Zweitliga-Topspiel am Samstag (13.30 Uhr, live mit Sky Ticket/Anzeige) zwischen dem Tabellenführer FC Schalke 04 und dem Zweiten Werder Bremen rechnet der langjährige Bundesliga-Verteidiger Naldo mit einem Aufsteig seiner beiden ehemaligen Klubs. "Das ist nicht nur mein Wunsch, sondern ich sehe wirklich eine große Möglichkeit, dass beide die direkte Rückkehr in die Bundesliga schaffen. Es sieht für Königsblau und Grün-Weiß erstklassig aus", sagte der 39-Jährige in einem Bild-Interview.

