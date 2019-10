Nasenbein gebrochen: Kein Länderspiel-Debüt für SC DHfK Leipzigs Luca Witzke

Seine erste Länderspielreise mit der Handball-Nationalmannschaft ist für den 20-jährigen Luca Witzke bereits vor dem ersten Spiel beendet. Der Rückraumspieler des SC DHfK Leipzig hat sich im Training vor dem Test am Mittwoch (19.30 Uhr/zdfsport.de) in Zagreb gegen Kroatien das Nasenbein gebrochen, wie ein Sprecher des Deutschen Handballbundes (DHB) am Dienstag mitteilte.