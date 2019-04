Schalke-Talent Nassim Boujellab unterschreibt Profivertrag

Eine Woche nach seinem überzeugenden Bundesliga-Debüt hat Eigengewächs Nassim Boujellab bei Vizemeister FC Schalke 04 einen Profivertrag bis 2022 unterschrieben. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler war am Sonntag in Hannover (1:0) erstmals eingewechselt worden, stand unter der Woche im Pokalspiel gegen Werder Bremen (0:2) in der Startelf und gehörte auch am Samstag gegen Eintracht Frankfurt zur Anfangsformation.

Mehr zum FC Schalke Spekulationen über DFB-Nachfolge von Grindel und Schalke-Posten: Metzelder vermeidet Dementi

Die Nachricht verkündete der Verein am Samstag vor dem Spiel gegen die Hessen auf der Video-Leinwand. "Nassim ist ein Junge mit Potenzial – und einer, der sich entwickeln will. Das hat er in den vergangenen Wochen bei uns unter Beweis gestellt“, lobte sein niederländischer Trainer Huub Stevens.

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Anzeige

LESENSWERT

Boujellab in der Oberliga mit starker Trefferquote

Der marokkanische Junioren-Nationalspieler Boujellab war 2014 vom FC Iserlohn 46/49 in die "Knappenschmiede" des FC Schalke gewechselt. In der Oberliga Westfalen, in der die zweite Mannschaft des FC Schalke spielt, erzielte der 19-Jährige 13 Tore in 19 Ligaspielen und empfahl sich so für die Profimannschaft des FC Schalke.

ANZEIGE: Polyesteranzug plus Rainzip zum halben Preis! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.