Nationalspieler in Wolfsburg angekommen - Nur die Chelsea-Stars schreiben Autogramme

Der VW-Bully mit den Bayern-Stars war der letzte, der am Montagabend gegen 19:40 Uhr vor dem Mannschaftshotel Ritz Carlton in der Wolfsburger Autostadt vorfuhr. Hier versammelte Bundestrainer Hansi Flick seine Nationalspieler vor den abschließenden Länderspielen des Jahres am Donnerstag (21 Uhr/RTL) gegen Fußballzwerg Liechtenstein und am Sonntag in Jerewan gegen Armenien (18 Uhr/RTL).

