Testspiele gegen Top-Gegner fix: Deutschland trifft vor EM 2020 im März auf Spanien und Italien

Die ersten beiden Länderspiel-Gegner der deutschen Nationalmannschaft im Jahr 2020 stehen fest! Das DFB-Team trifft in der EM-Vorbereitung zum Jahresauftakt auf Spanien in Madrid (26. März) und fünf Tage später in Nürnberg auf Italien.

Der 62-Jährige freut sich besonders auf das Länderspiel in Nürnberg. Keller meint: "Nicht nur, weil unser EM-Quartier in unmittelbarer Nähe in Herzogenaurach liegt, sondern auch, weil wir bei der EM unsere drei Gruppenspiele in München absolvieren. Mit einem guten Auftritt wollen wir unsere Fans vor Ort auf die EM einstimmen und Begeisterung wecken." Während des EM-Trainingslagers im österreichischen Seefeld testet Deutschland gegen den EM-Teilnehmer Schweiz in Basel. Bundestrainer Joachim Löw sagte zuletzt: "Um so stärker die Gegner, um so besser für uns. Diese Spiele brauchen wir. Gegner, die in der Weltklasse sind."