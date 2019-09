Zusammen so viele Länderspiele wie Kroos: Diese Elf symbolisiert den Umbruch beim DFB-Team

166 Tage war es vor der Partie gegen Holland her, dass Toni Kroos sein letztes Länderspiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft absolviert hat, fast schon ein halbes Jahr. Bei der Nominierung für die beiden EM-Qualifikationsspiele im Juni wurde er wegen muskulärer Probleme bewusst außen vor gelassen. Halb so wild, Weißrussland (8:0) und Estland (2:0), beides keine Fußballmächte, wurden auch ohne den 29-Jährigen problemlos gewonnen. Und an seiner Stellung innerhalb der Mannschaft hat sich in dieser Zeit sowieso nichts verändert.