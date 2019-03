Dem Traum so nah: Gibt Recke Timo Kastening sein Nationalmannschaftsdebüt?

So groß ist der hannoversche Anteil in der deutschen Handball-Nationalmannschaft noch nie gewesen. Zu den 14 Spielern, die sich am Dienstag im SportCentrum Kamen-Kaiserau zum Auswahllehrgang eingefunden haben, gehören gleich drei Profis der TSV Hannover-Burgdorf. Außer den WM-Teilnehmern Fabian Böhm und Kai Häfner hat Bundestrainer Christian Prokop auch Rechtsaußen Timo Kastening für die viertägige Maßnahme berufen, die am Sonnabend mit dem Länderspiel gegen die Schweiz in Düsseldorf (Beginn um 14 Uhr) endet.

Gibt's das Debüt?

Kastening war besonders gespannt angereist. „Es ist doch etwas anderes, wenn man in eine geschlossene Mannschaft dazukommt“, sagte der 23-jährige Rechtsaußen, der sich Hoffnungen auf sein Länderspieldebüt machen darf. Schon im Herbst 2018 war der aktuell beste hannoversche Bundesliga-Torschütze von Prokop zu einer regionalen Sichtung eingeladen worden.

Einziger Frischling im deutschen Aufgebot ist der Recken-Profi nicht – auch Sebastian Heymann (Göppingen), Johannes Golla (Flensburg) und Christopher Rudeck (Bergischer HC) haben noch nicht das Nationalmannschafts-Trikot getragen.