Michael Ballack nennt EM-Minimalziel für DFB-Team: "Die Reputation steht auf dem Spiel"

Der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack setzt die deutsche Nationalmannschaft vor dem Start der Europameisterschaft unter Druck und gibt dem Team ein ambitioniertes Minimalziel vor. "Man ist immer zu einem Turnier gefahren, um mindestens das Halbfinale zu erreichen – da müssen wir wieder hinkommen. Von der Qualität her sind wir nach wie vor gut aufgestellt, haben aber auch ein paar Baustellen. Um gegen die Top-Nationen zu bestehen, muss sich einiges verbessern", sagte der 44-Jährige im Interview mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) und hat das peinliche Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft bei der WM vor drei Jahren in Russland noch im Hinterkopf.

"Mit dem Vorrunden-Aus 2018 und den letzten Ergebnissen steht die Nationalelf schon unter Druck, was Wiedergutmachung angeht, auch als Aushängeschild des deutschen Fußballs. Wir haben zuletzt enttäuscht. Die Reputation steht auf dem Spiel", betonte Ballack. Tatsächlich erfüllte das DFB-Team die Erwartungen in den vergangenen Monaten nur selten. Tiefpunkte waren ein 0:6 in der Nations League in Spanien und eine 1:2-Heimniederlage in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien. Immerhin: Im letzten EM-Test gelang am vergangenen Montag ein überzeugendes 7:1 gegen Lettland.