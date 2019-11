Von Hummels bis Sané: So stehen die Chancen der DFB-Kandidaten auf die EM 2020

Am 12. Juni 2020 startet im Olympiastadion von Rom die erste pan-europäische Fußball-Europameisterschaft der Geschichte. Bis zum 12. Juli kämpfen 24 Mannschaften um den Titel. Die Partien gehen in elf europäischen und einer vorderasiatischen Stadt (Baku/Aserbaidschan) über die Bühne.

Auch Deutschland will nach dem Katastrophenjahr 2018 mit dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland, dem sportlichen Abstieg aus der Nations League (wegen einer Aufstockung der A-Liga von 12 auf 16 Teams seitens der UEFA gelang der Klassenerhalt doch noch) und dem dann von Joachim Löw endlich vollzogenen Umbruch im nächsten Jahr wieder um den Titel mitspielen. Dafür muss in den anstehenden Spielen gegen Weißrussland (16. November) und Nordirland (19. November) die letzte Qualifikationshürde genommen werden.