Nationalmannschaft erzielt zu wenig Tore: Löw kritisiert Abschluss-Schwäche

Es war eine der Szenen, die bezeichnend für die aktuelle Abschluss-Schwäche der Nationalmannschaft ist: In der 14 Minute chippte Joshua Kimmich im Tivoli-Stadion in Innsbruck den Ball traumhaft in den Strafraum Dänemarks, wo Rückkehrer Thomas Müller völlig frei einlief. Sein harmloser Kopfball landete aber sicher in den Armen von Torhüter Kasper Schmeichel. "Das Problem begleitet uns schon länger“, sagte Bundestrainer Joachim Löw. "Dass wir uns viele Chancen herausspielen, uns aber nicht belohnen. Darüber haben wir gesprochen, daran werden wir arbeiten." Anzeige

Besonders auffällig beim 1:1 gegen Dänemark: Es gab keine Szene, in der sich ein DFB-Profi bis zur Grundlinie durchsetzte, um dann den Ball in die Mitte zu flanken. Oft wurden die Bälle aus dem Halbfeld in den Strafraum gefeuert – ohne Abnehmer und Erfolg. Oder aber der Angriff wurde abgebrochen und lieber noch mal hintenrum gespielt. Das alles führt zu den Ladehemmungen, die die Nationalelf aktuell hat. In den letzten drei Länderspielen gelang maximal ein Treffer. Und dass gegen Rumänien, Nordmazedonien oder jetzt Dänemark. Bei der EM warten mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal schon in der Gruppenphase aber ganz andere Kaliber. Nur mit Einzelaktionen und dem durchschaubaren Spiel durch die Mitte wird das gegen die zwei Titelfavoriten nichts.

Abschlüsse sollen jetzt Trainings-Fokus werden

Löw weiß um die Problematik und will in Seefeld daran schrauben. "In den ersten Tagen haben wir vor allem an der Stabilität in der Defensive und an den Standards gearbeitet. In den nächsten Tagen werden wir uns intensiv mit der Offensive und den Abschlüssen beschäftigen", sagte der Bundestrainer. Dass allein wird aber noch nicht reichen. Auch die Spieler müssen eine Schippe drauflegen. Serge Gnabry würde gerne bei der EM in jedem Spiel ein Tor schießen, gegen Dänemark war er bis auf seinen Lattenschuss nicht zu sehen. Leroy Sané hat seine Szenen – davon leider aber noch zu wenige. Und Müller vergab die dicke Kopfballchance.