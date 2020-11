Nationalmannschaft in Leipzig: Die DFB-Stars, das Westin und dicke Tinte

Leipzig. Am Montag gegen 12 Uhr werden die ersten Klein-Busse des DFB am Westin vorfahren und prominente Insassen absetzen. Die Nationalmannschaft ist zurück in Leipzig, bleibt eine Woche. Die Spiele gegen Tschechien und die Ukraine stehen an. Der DFB-Tross und das Westin um Direktor Andreas Hachmeister sind seit Jahren dicke Tinte, beglückten sich gegenseitig. Joachim Löw und Co. brachten dem Fünf-Sterne-Hotel Publicity und Einnahmen.

Hachmeister und Co. boten exklusive Beinfreiheit und Nestwärme, erfüllten jeden Wunsch. Ein Ausflug des Trainerteams in ein Sushi-Restaurant in der City? Aber ja doch, gerne mit Erinnerungsfoto. Kaffee und Kuchen im Barfußgässchen für Philipp Lahm, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Serge Gnabry, Leroy Sane und Timo Werner? Kein Problem. Die DFB-Stars fügten sich ins Stadtbild, sorgten selbst beim After-Work-Absacker in der Gottschedstraße nicht für Schnappatmung. Auch die am Eingang des Westin harrenden Autogrammjäger wurden erhört. Ja, Gastspiele des DFB waren Höhepunkte. Insbesondere in Zeiten, als der Ball in der Geburtsstätte des DFB nicht erstklassig rollte, sondern unterklassig walzte.