Nationalmannschaft klettert in der FIFA-Weltrangliste: DFB-Team jetzt Zwölfter

Die deutsche Nationalmannschaft der Männer ist in der FIFA-Weltrangliste wieder etwas nach vorne gerückt. Die DFB-Elf von Bundestrainer Hansi Flick verbesserte sich nach den Siegen in der WM-Qualifikation gegen Rumänien und in Nordmazedonien um zwei Plätze von Rang 14 auf Position zwölf und zog an den Vereinigten Staaten von Amerika vorbei, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Ranking hervorgeht. Deutschland hatte sich als erstes Team sportlich für die WM in Katar 2022 qualifiziert und ist unter Flick nach wie vor ungeschlagen.

Anzeige