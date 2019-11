Niklas Stark, Marco Reus, Kai Havertz: Die aktuellen Sorgen von Joachim Löw im DFB-Team

Es gab sicher schon angenehmere Zusammenkünfte der Nationalmannschaft . Als die Spieler um Bundestrainer Joachim Löw am Dienstagmittag am Düsseldorfer Mannschaftshotel eintrudelten, peitschte ihnen eiskalter Wind und Regen ins Gesicht. Da passte es ins Bild, dass einige Spieler nicht nur ziemlich verschlissen ankamen, sondern sich auch so fühlten – wie Niklas Stark .

Pechvogel Niklas Stark hofft auf Debüt im DFB-Team

Vor der Partie gegen Argentinien (2:2) hatte sich der Verteidiger im Hotel das Knie an einem Glastisch aufgeschlitzt . Nun soll seinem Länderspiel-Debüt aber trotz der schmerzhaften Blessur nichts mehr im Wege stehen. „Ich gehe davon aus, dass er am Wochenende einsatzfähig ist“, sagte Löw. Und Stark selbst konnte sogar schon wieder lachen: „Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht“ , grinste der 24-Jährige. „Wenn der Bundestrainer mich dabei haben will, dann komme ich, wenn ich laufen kann.“

Im Gegenteil zu Kai Havertz und Marco Reus ist Stark also dabei, wenn es am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach gegen Weißrussland und am kommenden Dienstag in Frankfurt gegen Nordirland (20.45 Uhr/RTL) darum geht, die Qualifikation für die Europameisterschaft im nächsten Sommer endgültig perfekt zu machen. „Wir werden die beiden Spiele gewinnen und uns qualifizieren“, kündigte Löw selbstbewusst an und freute sich, dass er zum Jahresende noch mal „eine ganze Woche hat, um mit der Mannschaft zu arbeiten.“

In den ersten Tagen wird es für ihn auch darum gehen, den ein oder anderen Spieler wieder aufzurichten, wie beispielsweise Julian Brandt, der nach der 0:4-Klatsche mit dem BVB im Spitzenspiel beim FC Bayern München wie ein geprügelter Hund zum Treffpunkt kam und daraus auch gar keinen Hehl machte: „Man kann verlieren“, sagte der Dortmunder Offensiv-Allrounder, „aber nicht in dieser Art und Weise. Wir waren gar nicht da, haben alles vermissen lassen. Das steckt man nicht so einfach weg.“