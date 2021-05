Hummels mit der 5, Müller erhält die 25: DFB gibt EM-Rückennummer bekannt

Am Freitag beginnt für das Team von Joachim Löw die EM-Vorbereitung. Der Bundestrainer will dem Team im österreichischen Seefeld bis zum 6. Juni den nötigen Feinschliff verpassen. "Wenn wir etwas Zeit haben, dann werden wir da schon auch Konstanz reinbringen und die richtigen Dinge anpacken", versprach Löw für seine letzte Mission als DFB-Chefcoach. Die EM beginnt am 11. Juni.

Die DFB-Rückennummern im Überblick

Die Aufgaben sind für den 26-köpfigen DFB-Kader schon in der Vorrunde schwer. Am 15. Juni geht es gegen Weltmeister Frankreich. Titelverteidiger Portugal (19. Juni) und die unbequemen Ungarn (23. Juni) folgen in den weiteren Gruppenspielen in der Münchner EM-Arena. Wenn es die Infektionslage zulässt, dürfen mindestens 14.500 Fans die Partien im Stadion verfolgen.