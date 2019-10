Hummels und Co.: Auf diese Spieler könnte Löw nach der Süle-Verletzung im DFB-Team setzen

Der Druck auf Bundestrainer Joachim Löw wächst. Das am Montag von Uli Hoeneß vorausgesagte Saison- und EM-Aus für Bayern-Abwehrchef Niklas Süle nach dessen beim 2:2 in Augsburg erlittenen Kreuzbandriss lässt für die meisten Experten nur einen Schluss zu: Der bei Borussia Dortmund aktuell sportlich überragende Mats Hummels muss für das Nahziel EM 2020 zurück ins Nationalteam. „Eigentlich gibt es keine Alternative zu Mats Hummels“, sagte Ex-Nationalspieler Thomas Helmer bei „Sky90“ am Sonntag.