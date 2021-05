DFB-Einheit am Samstag plötzlich öffentlich: Die Nationalmannschaft hat ein Geheimtraining-Problem

Das war so eigentlich nicht geplant. Die Nationalmannschaft wollte am Samstagnachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren. Nach 15 Minuten sollten die Medienvertreter die für sie aufgestellte Tribüne verlassen, damit Bundestrainer Joachim Löw mit seinen Spielern in Ruhe arbeiten kann. Doch daraus wurde nichts. Anzeige

Denn hinter dem weiträumig abgesperrten Gelände, auf dem das DFB-Team in Seefeld trainiert, befindet sich ein erhöhtes Waldstück mit Wanderwegen. Die Sicht auf den Trainingsplatz von dort ist durch verhüllte Absperrgitter eigentlich nicht möglich. Aber: Am Samstagnachmittag stellten sich zahlreiche Zuschauer auf den Abhang vor die Absperrung, um die Einheit zu verfolgen. Nach einigen Minuten wurden dann die Planen um die Absperrgitter gelöst und die Fans gebeten, sich dahinter zu stellen, um zuzugucken. Denn: Unter dem Abhang führt eine Straße entlang, würde jemand ins Stolpern kommen und den Abhang herunterfallen, wäre er in Lebensgefahr.