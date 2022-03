TV-Zukunft von DFB-Team klar: Drei Sender kaufen Rechte bis 2028 - inklusive Nations-League-Kracher

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden auch künftig von ARD, ZDF und RTL übertragen. Das geht aus Recherchen des SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hervor. Damit ist die TV-Zukunft des DFB-Teams ab Juni 2022 bis Ende 2028 geklärt. Bislang war nur klar, dass das erste Länderspiel in diesem Jahr am Samstag (20.45 Uhr) gegen Israel vom ZDF und die Partie am Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande (20.45 Uhr) von der ARD übertragen wird. Außerdem hält RTL noch Übertragungsrechte für zwei Testspiele im November vor der WM in Katar. Diese sind aufgrund der Verlegung des Turniers im Wüstenstaat in den Winter ein Überbleibsel aus einem Vertrag von 2016.

