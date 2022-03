Sender pokern um TV-Rechte: Warum die Fans des DFB-Teams nur für die nächsten beiden Spiele planen können

Für die kommenden zwei Spiele lässt sich die Frage sicher beantworten: Auf welchem TV-Sender können die Fans die Partien der deutschen Nationalmannschaft schauen? Für die im Sommer anstehenden Begegnungen in der Nations League aber gibt es darauf keine Antwort. Das Spiel am Samstag gegen Israel läuft im ZDF, die Partie in den Niederlanden drei Tage später überträgt die ARD. Wer das Spiel am 4. Juni in Italien zeigt, ist hingegen völlig offen. Und das gleiche gilt für 59 weitere Spiele der DFB-Auswahl bis 2028. Denn für die Medienrechte hat sich bisher kein Käufer gefunden.

