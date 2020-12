Nationalspieler Antonio Rüdiger spendiert Pizzen für Corona-Intensivstationen

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger hat dem medizinischen Personal auf den Corona-Intensivstationen in 13 deutschen Kliniken Pizzen ausgegeben. Der Verteidiger des FC Chelsea wählte laut seiner Agentur dabei in dieser Woche Krankenhäuser aus Regionen aus, die sehr hohe Inzidenzwerte aufwiesen.

„Die Personen, die auf den Corona Intensivstationen arbeiten, machen derzeit einen unmenschlich tollen Job. Für mich sind das alles Ehrenfrauen und Ehrenmänner“, sagte Rüdiger, der in Berlin geboren wurde und in seiner Karriere bisher für den VfB Stuttgart (2011 bis 2015) sowie die AS Rom (bis 2017) spielte und seit drei Jahren für den FC Chelsea spielt.