Nationalspieler Henrichs: Tedesco war Knackpunkt für Verbleib bei RB Leipzig

Leipzig. Trainer Domenico Tedesco ist für Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs der entscheidende Grund für seinen Verbleib bei RB Leipzig . Weil er zuvor unter dem US-Amerikaner Jesse Marsch keine Rolle spielte, trug sich Henrichs nach eigenen Worten mit ernsthaften Wechselgedanken. "Denn die Zeit war schwierig, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Dass Domenico Tedesco kam, war der Knackpunkt", sagte der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger im Interview der Sport Bild (Mittwoch) vor dem DFB-Pokal -Halbfinale an diesem Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky).

Zu Beginn von Tedescos Amtszeit, der im vergangenen Dezember Marsch bei dem sächsischen Bundesligisten ablöste, habe es ein klares Gespräch gegeben, "in dem er mir gesagt hat, wie er mit mir plant. Genau das hat er umgesetzt", erklärte Henrichs. "Ich hatte in seinen ersten beiden Spielen direkt so viel gespielt wie in allen Partien zuvor. Seitdem habe ich einen Trainer, der mit mir redet und mir vertraut. Damit waren die Gedanken an einen Wechsel vom Tisch." Jetzt sei er wichtig für die Mannschaft und zahle das durch Leistung zurück.