Nationalspieler in Schwarz-Gelb: Königsdörffer und Giorbelidze für Länderspiele nominiert

Dresden. Anfang September wollen sowohl die beiden Bundesligen als auch Dynamo Dresden eine Wettkampfpause einlegen. Doch Ransford-Yeboah Königsdörffer (19) und Guram Giorbelidze (25) werden am Ball bleiben. Denn die beiden Dresdner Kicker erhielten am Dienstag eine Berufung in ihr jeweiliges Nationalteam.

So wurde Königsdörffer von Trainer Christian Wörns in den Kader der deutschen U20- Nationalmannschaft berufen, die im Rahmen eines Lehrgangs unter anderem zwei Testspiele gegen Tschechien in Jablonec und Norwegen in Zwickau bestreiten soll. Es ist die erste Berufung des gebürtigen Berliners, der seit dem Sommer 2019 für Dynamo Dresden spielt.

