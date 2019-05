Nationalspieler Joshua Kimmich: „Timo Werner hat einen brutalen Torriecher“

Leipzig. Timo Werner und Joshua Kimmich kennen sich bereits aus der Jugend des VfB Stuttgart und liefen bzw. laufen beide für RB Leipzig auf. Sollte Bullen-Stürmer Werner tatsächlich zum FC Bayern München wechseln, würden die Nationalstürmer ab Sommer das gleiche Trikot. FCB-Allrounder Kimmich hält schon jetzt große Stücke auf den potenziellen Neuzugang. „Er ist unglaublich schnell, hat einen brutalen Torriecher und einen super Abschluss vor der Hütte. Da fackelt er nicht lange, um die Dinger einzuschweißen. Er kann mit rechts, links und mit dem Kopf treffen“, sagte der ehemalige RB-Profi im Interview, das am Donnerstag in der Leipziger Volkszeitung und auf sportbuzzer.de erscheint.

Rangnick zweifelt an Bayern-Interesse an Transfer von Timo Werner

RB Leipzigs Top-Torschütze hat noch bis 2020 Vertrag. Die Verantwortlichen bei den Roten Bullen wollen verlängern, doch eine Einigung ist bisher in Sicht. Vermieden werden soll, dass Werner ohne neuen Kontrakt noch eine Saison in Leipzig bleibt und in einem Jahr ablösefrei wechselt. Ein Transfer für eine angemessene Entschädigung sei hingegen vorstellbar. Als möglicher Abnehmer wurde deshalb zuletzt immer wieder der FC Bayern gehandelt, wenngleich RB-Trainer Ralf Rangnick ein konkretes Angebot des Rekordmeisters bisher bestreitet.