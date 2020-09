Nationalspieler Julian Brandt: Spiel gegen Spanien nicht vergleichbar mit normalen Duellen

Nationalspieler Julian Brandt erwartet vom Länderspiel gegen Spanien am Donnerstagabend eine merklich andere Partie als zu normalen Zeiten. "Ich rechne mit einem guten Spiel, das beide Mannschaften für sich entscheiden wollen. Aber man sollte die Partie nicht vergleichen mit Duellen vor ausverkauftem Haus, bei denen die Brisanz und die Stimmung im Stadion schon vor dem Anpfiff zu spüren sind“, sagte der 24-Jährige in einem Interview des kicker. Die DFB-Auswahl spielt am Abend ( 20.45 Uhr, ZDF ) in der Nations League gegen Spanien. Wegen der Corona-Pandemie dürfen keine Zuschauer ins Stadion.

Zu seiner Rolle in der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw sagte der 31-malige-Nationalspieler: "Ich bin reflektiert genug, um zu erkennen, dass in der Nationalelf für mich noch viel, viel mehr geht. Es waren einige gute und auch ein paar sehr gute Spiele von mir dabei in der Vergangenheit. Aber eben auch einige, in denen ich nachher nicht mit mir zufrieden war“, sagte er. "Ich bin sicher, dass ich noch einen großen Sprung machen kann, aber dafür werde ich weiter an mir arbeiten müssen.“